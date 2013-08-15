Обама отменил совместные военные учения и осудил насилие в Египте

"Сегодня мы уведомили египетское правительство, что мы отменяем проводящиеся каждые два года учения", - сказал Обама.

Помимо учений Bright Star, США оказывают Египту военную помощь на 1,3 миллиарда долларов в год, пишет РИА Новости.

Также Обама заявил, что осуждает насилие в Египте как со стороны власти, так и со стороны оппозиции.

"США решительно осуждают предпринятые переходным правительством Египта и силами безопасности шаги. Мы сожалеем о насилии против гражданских лиц", - сказал Обама.

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"Мы осуждаем насилие со стороны протестующих, в том числе сожжение церквей", - добавил Обама. "Мы считаем, что режим чрезвычайного положения должен быть снят, и должен начаться процесс национального примирения", - заключил президент США.

США высказали ранее недовольство введением чрезвычайного положения в Египте, где в среду при разгоне антиправительственных демонстраций погибли более 500 человек.