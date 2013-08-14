На суде свидетель по делу Индило упомянул о "более двух" вызовах скорой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе судебного заседания сообщил свидетель по делу Алексей Жижерин, который в мае 2010 работал помощником дежурного в Шевченковском райотделе.

Свидетель отметил, что не помнит, как долго Индило находился в комнате предварительного разбора, но отметил, что лично вызывал «скорую» больше двух раз.

В то же время он отметил, что не присутствовал во время осмотра врачами Индило.

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Жижерин также сообщил, что 18 мая 2010 года он заметил ухудшение состояния здоровья Индило, но сейчас не может охарактеризовать, в каком состоянии в то время находился парень, отметив, что помнит лишь то, что Индило хрипел.

Сейчас суд ушел на перерыв и судебное заседание продолжится в 14.00.

А на 14.30 на судебное заседание должен явиться еще один свидетель по делу - Драпей.