Пьяный охотник из ружья выстрелил в голову односельчанину

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в области, 11 августа около 1.30 ночи подозреваемый возвращался с охоты и был в состоянии алкогольного опьянения. “Потерпевший пытался его отвести домой. На что тот не преднамеренно выстрелил односельчанину в голову”, - сообщила УНИАН руководитель пресс-службы областной милиции Инна Проник.

По ее информации, мужчина стрелял из собственного охотничьего гладкоствольного ружья марки «Иж-43» калибра 12 мм

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Проник сообщила, что в отношении охотника начато уголовное производство по статьям 128 (причиненное по неосторожности тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Потерпевший в тяжелом состоянии находится в Волочисской центральной районной больнице.