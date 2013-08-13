МВД просит охотников не стрелять "на шум"

"Категорически запрещается стрелять на "шум", "шорох", в ветки и колеблющийся тростник, или в нечетко видимую цель", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте учреждения.

Также охотникам напомнили о правилах транспортировки оружия и законодательных ограничениях на охоту.

"Милиция в который раз подчеркивает для охотников, что при переносе или перевозке огнестрельное оружие должно быть в разряженном состоянии. Также запрещается охотиться на расстоянии менее 200 метров от зданий населенного пункта и отдельно расположенных зданий, где могут находиться люди", - заявили в МВД.

Кроме того, в милиции отметили, что запрещается охотиться без надлежащего на то разрешения, а именно: без удостоверения охотника, ежегодной контрольной карточки учета добытой дичи и нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины, разрешения на добычу охотничьих животных (лицензия, отстрельная карта) и соответствующего разрешения на право пользования огнестрельным оружием в случае его использования.

Напомним, вчера неосторожность на охоте уже стала роковой для жителя Полтавской области. В Комсомольске в день открытия сезона 46-летний охотник случайно застрелил 50-летнего товарища.