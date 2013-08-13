Евро-2012 помогло Украине стать одной из самых популярных туристических стран

Такой мнение в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ высказал Кристиан Лессер, профессор университета Санкт-Галлена (Швейцария).

Говоря о дальнейшем развитии туризма в Украине, эксперт отметил, что значительную роль в этом направлении может сыграть Государственная программа развития курортов и туризма до 2022 года, которую правительство должно представить к концу текущего года на основе утвержденной концепции. В то же время Лессер заметил, что государственное финансирование нужно сконцентрировать на наиболее перспективных проектах.

«Эта программа поможет развивать места, которые имеют потенциал. Намного лучше потратить деньги на несколько перспективных туристических центров, чем на множество неперспективных»,— сказал он.

Лессер добавил, что Украина будет интересна туристам благодаря своему историческому и культурному наследию, а также выходу к морю.

«Украина имеет очень хорошую позицию в туризме. У вас есть такой город как Киев. С другой стороны у вас Крым. В Украине существуют разные типы туризма. Уверен, что развивать соответствующую инфраструктуру в такой стране рационально», — уверен Лессер.

Среди других факторов успешности туристической индустрии эксперт назвал маркетинг перспективных курортов и стабильность законодательной регуляторной базы, на что особо обращают внимание инвесторы.

Напомним, 1 августа 2013года правительство утвердило Концепцию Государственной целевой программы развития туризма и курортов до 2022 года. До конца текущего года должна быть разработана соответствующая Госпрограмма. Ранее руководители страны заявляли о намерении Украины подать заявку на проведение зимних олимпийских игр 2022 года.Предварительно предполагается, что их можно провести в Карпатском регионе, что окажет мощное воздействие на развитие его инфраструктуры.