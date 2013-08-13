«Сюрприз» в кукурузе: милиция нашла ухоженную плантацию конопли

В Полтавской области милиционеры Миргорода возле села Остаповка Миргородского района 12 августа во время операции «Мак-2013» на кукурузном поле выявили плантацию конопли.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, между плотными рядами двухметровой кукурузы в середине поля находились ровные грядки прополотой конопли.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт незаконного выращивания наркосодержащего сырья.

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При осмотре кукурузного поля правоохранители изъяли 6500 растений конопли общим весом около 700 килограммов. Растения направлены на экспертизу.

Как установили правоохранители, поле с кукурузой принадлежит одному из арендных сельскохозяйственных предприятий.

При разговоре с милицией руководство предприятия сразу же опровергло все обвинения, утверждая, что к посеву и выращиванию конопли на своей территории не имеет никакого отношения.

«В настоящее время это одно из крупнейших насаждений конопли, обнаруженных на территории Миргородского района за последние 10 лет», - говорит начальник Миргородского горотдела, подполковник милиции Максим Плаховский.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 310 УК Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).