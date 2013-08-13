Чиновники положили себе в карман 1,6 миллиона из Аграрного фонда

В Одесской области чиновники присвоили 1,6 млн грн государственных средств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, злоупотребления вскрыты в ходе проверки соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств, выделяемых на поддержку агропромышленной отрасли.

«Установлены факты присвоения должностными лицами двух сельхозпредприятий средств Аграрного фонда Украины в сумме около 1,6 млн грн. Относительно должностных лиц начаты уголовные производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, злоупотребление властью или служебным положением)», - сообщили в пресс-службе.