Где поставить памятник Симону Петлюре?

Полтавский горсовет не смог определиться с местом размещения в городе памятника главе Украинской Народной Республики Симону Петлюре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета Полтавы. По их данным, за согласование места размещения памятника С.Петлюре проголосовало только 19 депутатов из 35, присутствующих в зале. «Только 19 депутатов из необходимых 26 проголосовали за принятие предложения о согласовании места расположения памятника за основу. Против проголосовало 11 депутатов, и 9 воздержались. Таким образом, решение не было принято. Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ от голосования воздержался, мотивировав это желанием не оказывать давления на депутатский корпус», – говорится в сообщении пресс-службы горсовета. «Общественность еще не готова к принятию такого решения, – прокомментировал А.МАТКОВСКИЙ. – Такое процентное отношение соответствует социологическом опросу, которое проводилось среди жителей города».

Вариантов месторасположения памятника было несколько: по ул. Сковороды, возле Полтавской аграрной академии, на улице Зыгина и возле Госархива.

Симон Петлюра родился в Полтаве в 1879 году. Во время гражданской войны в России был главным атаманом Украинской народной республики (УНР). В 1919 году возглавил УНР. В 1920 году, после многочисленных поражений от Красной Армии, которые потерпели украинские войска, эмигрировал в Польшу. В 1926 году был застрелен в Париже.