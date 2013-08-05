В Ужгороде умер мужчина, который неделю назад поджег себя перед зданием ОГА

Информацию об этом сегодня корреспонденту УНИАН подтвердил главврач Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцина.

По его словам, из-за самоподжога ужгородец 1963 г. р. получил ожоговый шок и тяжелые ожоги дыхательных путей, которые укрыли в целом около 50 процентов поверхности тела мужчины.

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Кроме того, Яцина отметил, как оказалось уже в больнице, мужчина в анамнезе имел проблемы с сердцем, что в совокупности с тяжелыми ожогами и привело к летальному случаю.

При этого главврач уточнил, что специалисты областной больницы приложили все усилия для спасения потерпевшего.

Потерпевший умер в субботу 3 августа, через шесть дней после самосожжения.

Как сообщал УНИАН. 29 июля утром перед зданием Закарпатской облгосадминистрации житель Ужгорода 1963 г. р. совершил акт самосожжения.

Около 10.25 в дежурное отделение Ужгородского МВД поступило сообщение о том, что на поляне напротив здания облгосадминистрации стоит на коленях неизвестный мужчина. Когда к нему подошел дежурный работник ВГСО УМВД в Закарпатской области выяснить причину такого поведения, неизвестный начал убегать, в то же время обливая себя прозрачной жидкостью из 1,5 литровой бутылки. Сразу после этого мужчина выхватил зажигалку и поджег себя. Дежурный милиционер сразу сбросил с себя бронежилет и затушил огонь. Мужчина получил ожоги внутренних дыхательных путей, вдохнув пламя. Потерпевший был доставлен в Ужгородскую городскую больницу и из-за ожогов не мог давать показания.

Мать мужчины сообщила правоохранителям, что возможной причиной такого поступка сына может быть спор из-за меж земельных участков.