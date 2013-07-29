В Ужгороде милиционер помешал акту самосожжения

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполняющий обязанности начальника УМВД в Закарпатской области Василий Буковчаник.

По его словам, сегодня утром около 10.25 в дежурное отделение Ужгородского МВД поступило сообщение о том, что на лужайке напротив здания облгосадминистрации стоит на коленях неизвестный мужчина.

К этому лицу подошел дежурный работник ОГСО УМВД в Закарпатской области выяснить причину такого поведения.

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Увидев милиционера, неизвестный начал убегать, в то же время обливая себя прозрачной жидкостью из 1,5 литровой бутылки.

Согласно объяснениям милиционера, поскольку в Ужгороде сегодня сильная жара, он сразу не понял, чем себя обливает неизвестный. Однако, сразу после этого мужчина выхватил зажигалку и поджег себя.

Дежурный милиционер сразу сбросил из себя бронежилет и затушил огонь. Благодаря оперативным действиям милиции, неизвестный незначительно пострадал, однако получил ожоги внутренних дыхательных путей, вдохнув пламя.

На данный момент потерпевший находится в Ужгородской городской больнице, из-за ожогов он еще не может давать показания.

Буковчаник также сообщил, что установлена личность потерпевшего - это неженатый житель Ужгорода, 1963 года рождения.

Стражам порядка удалось пообщаться с матерью этого мужчины. Женщина сообщила, что возможной причиной такого поступка может быть спор из-за границы земельных участков.