Убитый Курочкин выиграл апелляцию

Апелляционный суд города Киева своим постановлением признал правомерность решения Святошинского районного суда от 24 сентября, которым российский бизнесмен Максим Курочкин, убитый в марте этого года, оправдан в связи с недоказанностью его причастности к вымогательству 10 тыс. долларов.

Как сообщил УНИАН адвокат М.Курочкина Василий ДИДЕНКО, соответствующее постановление было вынесено коллегией судей Апелляционного суда столицы на жалобу Генеральной прокуратуры Украины.

«Постановление суда уже вступило в законную силу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2006 года российский бизнесмен М.Курочкин был задержан в международном аэропорту «Борисполь» согласно постановлению Голосеевского райсуда Киева. По данным Национального центрального бюро Интерпола в Украине, М.Курочкин подозревался в причастности к совершению двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал мерой пресечения для М.Курочкина содержание под стражей сроком на два месяца.

18 января 2007 г. этот же суд продлил еще на месяц арест М.Курочкина.

В феврале Главное следственное управление УМВД Украины в г. Киеве и прокуратура передали в Святошинский райсуд уголовное дело в отношении М.Курочкина за вымогательство денег.

27 марта в Киеве во время конвоирования возле здания Святошинского суда, который рассматривал уголовное дело, возбужденное в отношении М.Курочкина по факту вымогательства, подсудимый был застрелен, также был ранен сотрудник конвоя.

24 сентября Святошинский райсуд признал М.Курочкина невиновным в совершении преступления.