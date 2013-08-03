На крупнейший в мире театральный фестиваль собрались десятки тысяч артистов

Смотр в Шотландии продлится три с лишним недели и объединит тысячи мероприятий на сотнях площадок.

По установившейся традиции, десятки тысяч творческих деятелей - от знаменитых до совсем мало известных - приезжают на "Фриндж" каждый август и выходят на многочисленные сцены с представлениями на любой вкус. Программа охватывает широкий спектр театральных постановок и мюзиклов, выступлений танцевальных коллективов, исполнений опер, выставок и других событий.

По данным организаторов, в этом году под эгидой фестиваля на 273 площадках 24,1 тысяч артистов со всего мира дадут почти 2,9 тысяч шоу. При этом число драматических постановок в этом году увеличилось до 824 по сравнению с 751 годом ранее. Комедийных произведений покажут, напротив, меньше.

В прошлом сезоне на этот фестиваль было продано почти 1,9 млн билетов.

По теме: В Эдинбурге презентовали пьесу «Кто хочет убить Юлию Тимошенко?»

"Фриндж" ведет свою историю с 1947 года, когда восемь театральных трупп без приглашения прибыли выступать на Эдинбургский международный фестиваль, учрежденный с целью обогащения культурной жизни Европы после Второй мировой войны. "Незваные" коллективы, не вошли в официальную программу, но все равно решили давать представления.

Из года в год их примеру стали следовать все больше и больше трупп. Таким образом, "Фриндж" стал своего рода альтернативным дополнением Эдинбургского международного фестиваля. Одним из его главных правил стало то, что никакого отбора участников смотр не ведет, сообщает ИТАР-ТАСС.