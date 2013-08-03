Милиция ищет неизвестного, перерезавшего горло женщине и ребенку

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в области, 1 августа тела погибших нашла мать убитой, которая вернулась домой с работы. У женщины и ребенка были резаные раны на шее.

По предварительным данным, из жилища ничего ценного не пропало. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Работники милиции отрабатывают круг общения семьи и рассматривают несколько разных версий убийства.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Управление МВД Украины в Хмельницкой области обращается с просьбой к гражданам сообщать информацию об убийце по номеру (0382) 69-25-41 или 102. Правоохранители гарантируют анонимность.