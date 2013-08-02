На праздновании Дня ВДВ 4-тонная машина переехала ноги мужчине (видео)

В Житомире сегодня, 2 августа, во время празднования Дня ВДВ на территории 95-й аэромобильной бригады молодой мужчина попал под военный автомобиль.

Как сообщили УНИАН в 95-й аэромобильной бригаде, автомобиль переехал ему ноги. Согласно информации, на месте пострадавшему сразу же была оказана первая медицинская помощь - у него закрытые переломы обеих ног.

Очевидцы утверждают, что мужчина якобы был в состоянии алкогольного опьянения, и несколько раз пытался выбежать за ограждение, отделяющее зрителей от движущейся военной техники. Сейчас проверяются обстоятельства несчастного случая.

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Как стало известно УНИАН из других источников, во время движения грузового автомобиля парень прыгнул на подножку, и пытался передать что-то военным в кабину. Однако он не удержался, упал, и 4-тонный автомобиль задними колесами переехал ему обе ноги.

Сейчас парень находится в травматологическом отделении одной из житомирских больниц. Состояние пострадавшего стабильного, предварительный диагноз - перелом бедренных костей обеих ног.

Военные заверяют, что приняли необходимые меры безопасности на плацу, где проходили показательные выступления десантников, а площадь для показательных выступлений была ограждена металлическими конструкциями.

Военные также пообещали обеспечить пострадавшему необходимое лечение.

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