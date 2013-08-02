Во Львове ко Дню десантника на сутки выключили фонтан

Об этом УНИАН сообщили в Львовском городском совете.

Как проинформировал УНИАН начальник отдела коммунального хозяйства Галицкой районной администрации Львова Николай Захаркив: «Мы все знаем, какие празднования в последние годы устраивают десантники в фонтане. Поэтому в этом году было принято решение выключить фонтан».

Он также отметил, что фонтан отключен лишь на одни сутки, и 3 августа он снова заработает.

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Напомним, 2 августа в Украине отмечается День высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины.