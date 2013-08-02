Во Львове ко Дню десантника на сутки выключили фонтан
13:27, 02 августа 2013Общество
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В центре Львова на площади перед Оперным театром сегодня утром на одни сутки выключили фонтан, чтобы „он не стал местом развлечений и купания для тех, кто празднует День десантника”.
Во Львове выключили фонтан
Об этом УНИАН сообщили в Львовском городском совете.
Как проинформировал УНИАН начальник отдела коммунального хозяйства Галицкой районной администрации Львова Николай Захаркив: «Мы все знаем, какие празднования в последние годы устраивают десантники в фонтане. Поэтому в этом году было принято решение выключить фонтан».
Он также отметил, что фонтан отключен лишь на одни сутки, и 3 августа он снова заработает.
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Напомним, 2 августа в Украине отмечается День высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины.
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