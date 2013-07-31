В Киевском метро заявляют, что они не могут работать ночью

В "Киевском метрополитене" заявляют, что работать круглосуточно метро не может, так как ночное время используется для ремонта и осмотра путей и станций.

"Работать круглосуточно - невозможно. В этом случае не будет времени для контроля всех сооружений и объектов метрополитена на предмет безопасности. У нас работает около 7, 7 тысяч человек, из них 4 тысячи - ночью. Эти люди проверяют пути, ликвидируют течи, чинят турникеты или даже меняют рельсы", - пояснила пресс-секретарь подземки Наталья Шумак газете Сегодня.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Украины Игорь Мирошниченко и Александр Мирный (оба из фракции партии “Свобода”) внесли на рассмотрение парламента проект закона "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О городском электрическом транспорте" (относительно введения круглосуточной перевозки пассажиров Киевским метрополитеном).