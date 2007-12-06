Как расхищают имущество профсоюзов?

Члены профсоюзов обратились к Президенту Украины, генеральному прокурору, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по поводу необходимости проверить законность отчуждения имущества профсоюзов руководством Федерации профсоюзов Украины.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН член профкома Луганского специализированного автопредприятия №0305 Владимир КОЗАЧОК, в обращении содержится требование о необходимости назначения комиссии в составе представителей органов государственной власти, органов прокуратуры “для проверки фактов незаконного отчуждения имущества профсоюзных организаций с использованием служебного положения их руководства”.

По его словам, также члены профсоюзов требуют “обязать руководство Федерации профсоюзов Украины провести инвентаризацию имущества, поскольку из-за саботажа руководством ФПУ до сего времени отсутствует информация относительно имущества профсоюзов”.

В.КОЗАЧОК отметил, что руководству ФПУ должно быть запрещено на основании законодательства Украины “совершать какие-либо действия, направленные на подготовку к продаже, продажу или применение других каких-либо способов изъятия имущества, принадлежащего профсоюзам”.

Он возмутился “бездеятельностью правоохранительных органов”. По его словам, возбуждено множество уголовных дел о незаконной распродаже имущества, но ни одно из них не доведено до конца”. В.КОЗАЧОК заявил, что, несмотря на запрещение приватизации объектов, которые принадлежат профсоюзу, “они все равно готовятся к приватизации”.

В свою очередь член Киевского профсоюза работников сельского хозяйства Николай ДЕРКАЧ высказал мнение, что правоохранительные органы должны разобраться с тем, “куда делось имущество ФПУ”, в том числе дома отдыха, санатории.

При этом член профсоюза медиков (Киевская область) Елена ГУБРИЙ поставила вопрос о целесообразности существования самой ФПУ, которая «не занимается социальной защитой своих членов профсоюза».

По словам члена Белоцерковской образовательной профсоюзной организации Ольги АПОЛОНОВОЙ, сегодня уже встает вопрос об оздоровлении детей. По ее словам, сегодня не все родители могут приобрести путевки по ценам, которые предлагаются. Она отметила, что “в то же время дома отдыха, санатории продаются богатым дядям за бесценок”. “А где же прокуратура, где правоохранительные органы, почему они молчат?”, - спросила О.АПОЛОНОВА.

Как сказал В.КОЗАЧОК, в 2003 году был продан санаторий “Прикарпатье”, и относительно законности его продажи было возбуждено уголовное дело, но оно до сих пор не передано в суд.

В обращении членов профсоюзов также речь идет о том, что ЗАО “Укрпрофздравница” и ЗАО “Укрпрофтур” за 2005-2006 годы реализовали 34 объекта. “Все проданное имущество отчуждалось по неоправданно низким ценам в пользу коммерческих структур”, отмечается в заявлении.