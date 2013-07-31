Сельский голова избежал тюрьмы, но тут же попался снова

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, соответствующее решение в конце прошлой недели принял Тернопольский апелляционный суд.

Ранее в октябре 2011 года было направлено в суд уголовное дело по обвинению сельского головы одного из сел района по факту получения 60 тыс. грн взятки, которые должностное лицо требовало за заключение договора аренды пруда.

Залещицкий районный суд осудил сельского голову к 5 годам лишения свободы, однако апелляционным судом действия обвиняемого были переквалифицированы на менее тяжкие преступления.

В дальнейшем, на основании Закона Украины «Об амнистии 2011 года», осужденный освобожден от уголовной ответственности, а производство по делу закрыто.

Прокуратура области, не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, внесла кассационную жалобу.

Высшим специализированным судом по рассмотрению гражданских и уголовных дел была удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры области и направлено уголовное дело на новый апелляционный пересмотр.

По его результатам Тернопольский апелляционный суд постановил оставить в силе приговор Залещицкого районного суда, которым сельский голова осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества и лишением права занимать должности по осуществлению функций представителей власти сроком на 3 года.