Главное за день: обзор топ-новостей

СМИ: Ирина Крашкова пожелала своим насильникам пожизненных сроков

Жертва резонансного Врадеевского преступления Ирина Крашкова хочет, чтобы ее насильники получили пожизненные сроки.

Россия отказалась от шоколада Порошенко

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию кондитерских изделий украинской торговой марки Roshen. Компания Roshen в свою очередь заявила, что сомневается, что российская комиссия правильно отобрала шоколад для экспертизы.

Восемь из девяти украинцев, пострадавших в ДТП в Беларуси, - в тяжелом состоянии

Почти все пассажиры автобуса, попавшего в аварию - жители Одесской области.

Египетские исламисты готовят "Марш миллионов"

Сторонники отстраненного от должности президента Египта Мухаммеда Мурси призвали провести во вторник, 30 июля, так называемый "Марш миллионов".

Яценюк: Тимошенко остается ключевым политическим игроком

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко остается ключевым политическим игроком и возможность ее лечения в Германии является главным условием подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

В Киеве открыли отреставрированную колонну Магдебургского права (фото)

При реконструкции Колонны также были отремонтированы лестницы, оборудованы подходы к памятнику от Набережного шоссе.

Кокс и Квасьневский приедут к Тимошенко в среду - источник

Руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский посетят экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которая продолжает лечение в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, в среду, 31 июля.

В Луганске избили журналиста

Журналист телекомпании "ИРТА" получил многочисленные травмы

ГАИ идет в народ: в областях устроят выездные приемы граждан

Сотрудники Департамента ГАИ проведут выездной прием граждан в областях.

Суд не смог избрать Мельнику меру пресечения

Суд не избрал меру пресечения свободы задержанному ректору университета налоговой службы.