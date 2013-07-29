Главное за день: обзор топ-новостей
Россия забраковала конфеты Порошенко. В Украине продолжают бить журналистов. ГАИ решила пойти в народ. К Тимошенко едут гости.
СМИ: Ирина Крашкова пожелала своим насильникам пожизненных сроков
Жертва резонансного Врадеевского преступления Ирина Крашкова хочет, чтобы ее насильники получили пожизненные сроки.
Россия отказалась от шоколада Порошенко
Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию кондитерских изделий украинской торговой марки Roshen. Компания Roshen в свою очередь заявила, что сомневается, что российская комиссия правильно отобрала шоколад для экспертизы.
Восемь из девяти украинцев, пострадавших в ДТП в Беларуси, - в тяжелом состоянии
Почти все пассажиры автобуса, попавшего в аварию - жители Одесской области.
Египетские исламисты готовят "Марш миллионов"
Сторонники отстраненного от должности президента Египта Мухаммеда Мурси призвали провести во вторник, 30 июля, так называемый "Марш миллионов".
Яценюк: Тимошенко остается ключевым политическим игроком
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко остается ключевым политическим игроком и возможность ее лечения в Германии является главным условием подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
В Киеве открыли отреставрированную колонну Магдебургского права (фото)
При реконструкции Колонны также были отремонтированы лестницы, оборудованы подходы к памятнику от Набережного шоссе.
Кокс и Квасьневский приедут к Тимошенко в среду - источник
Руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский посетят экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которая продолжает лечение в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, в среду, 31 июля.
Журналист телекомпании "ИРТА" получил многочисленные травмы
ГАИ идет в народ: в областях устроят выездные приемы граждан
Сотрудники Департамента ГАИ проведут выездной прием граждан в областях.
Суд не смог избрать Мельнику меру пресечения
Суд не избрал меру пресечения свободы задержанному ректору университета налоговой службы.