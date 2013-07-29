ГАИ идет в народ: в областях устроят выездные приемы граждан

Сотрудники Департамента Госавтоинспекции МВД Украины проведут выездной прием граждан в областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, встречи запланировано провести до 16 августа.

Так, начальник Департамента ГАИ МВД Украины полковник милиции Владимир Астапкович будет принимать граждан в Ривненской области 31 июля, в Волынской - 1 августа, в Одесской - 7 августа, в Николаевской - 8 августа, в АР Крым - 9 августа, в г. Севастополь - 10 августа, в Луганской области - 15 августа, в Донецкой - 16 августа.

Первый заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины полковник милиции Александр Демянко проведет прием в Житомирской области 30 июля.

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Заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины полковник милиции Владимир Резников будет принимать граждан: в Полтавской области - 31 июля, в Харьковской - 1 августа, в Сумской - 2 августа, в Черниговской - 3 августа, в Тернопольской - 7 августа, в Львовской - 8 августа, в Закарпатской - 9 августа, в Ивано-Франковской - 10 августа.

Заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины полковник милиции Игорь Мельник проведет встречи с жителями Черкасской области 5 августа, Винницкой - 6 августа, Хмельницкой - 7 августа и с жителями Черновицкой области - 14 августа.

Начальник Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины генерал-майор милиции Сергей Будник проведет встречи: в Днепропетровской области 31 июля, в Запорожской - 1 августа, в Кировоградской - 2 августа и Херсонской области - 3 августа.

Как отмечается, о месте и времени приема граждан руководством Департамента ГАИ можно узнать в региональных подразделениях Госавтоинспекции.