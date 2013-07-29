Суд не смог избрать Мельнику меру пресечения
Суд не избрал меру пресечения свободы задержанному ректору университета налоговой службы.
Печерский районный суд Киева не избрал задержанному за взятку ректору Национального университета Государственной налоговой службы Петру Мельнику меру пресечения свободы, в заседании суда объявлен перерыв до завтра.
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Как сообщает сайт общины Приирпенья “Коцюбинское”, в Министерстве доходов и сборов, сотрудники которого принимали участие в спецоперации по задержанию Мельника, проинформировали, что ректора вуза привезли на заседание суда, несмотря на то, что 28 июля его госпитализировали в связи с ухудшением самочувствия.
Во время судебного заседания ему вызывали скорую помощь.
Суд сначала объявил перерыв до 18.00, но из-за того, что Мельнику якобы не стало лучше, заседания отложили до утра.
Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководит.
Задержание вымогателя происходило в рамках открытого уголовного производства по признакам ч.4 ст. 368 УК Украины.
Вчера ТСН сообщила, что в ночь на 28 июля у Мельника диагностировали гипертоническую болезнь. Мельника доставили в больницу скорой медицинской помощи, где он находится в специально оборудованном блоке с решетками на окнах и охраняется плотным кордоном милиции.