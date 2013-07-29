Суд не смог избрать Мельнику меру пресечения

Печерский районный суд Киева не избрал задержанному за взятку ректору Национального университета Государственной налоговой службы Петру Мельнику меру пресечения свободы, в заседании суда объявлен перерыв до завтра.

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Как сообщает сайт общины Приирпенья “Коцюбинское”, в Министерстве доходов и сборов, сотрудники которого принимали участие в спецоперации по задержанию Мельника, проинформировали, что ректора вуза привезли на заседание суда, несмотря на то, что 28 июля его госпитализировали в связи с ухудшением самочувствия.

Во время судебного заседания ему вызывали скорую помощь.

Суд сначала объявил перерыв до 18.00, но из-за того, что Мельнику якобы не стало лучше, заседания отложили до утра.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководит.

Задержание вымогателя происходило в рамках открытого уголовного производства по признакам ч.4 ст. 368 УК Украины.

Вчера ТСН сообщила, что в ночь на 28 июля у Мельника диагностировали гипертоническую болезнь. Мельника доставили в больницу скорой медицинской помощи, где он находится в специально оборудованном блоке с решетками на окнах и охраняется плотным кордоном милиции.