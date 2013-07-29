Россия отказалась от шоколада Порошенко
09:24, 29 июля 2013Общество
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Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию кондитерских изделий украинской торговой марки Roshen.
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Об этом как сообщает газета "Коммерсант", заявил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
По его словам, в ходе экспертизы продукции на четырех фабриках компании (киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской) были выявлены нарушения требований к качеству и безопасности.
«Есть основания говорить о системных нарушениях действующего в нашей стране законодательства о защите прав потребителей», — сообщил главный санитарный врач РФ.
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Кондитерская корпорация Roshen принадлежит украинскому бизнесмену Петру Порошенко.
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