Яценюк: Тимошенко остается ключевым политическим игроком

Об этом заявил в эфире “Радио Свобода” лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Для Украины заключение Тимошенко - один из самый больших барьеров на пути к подписанию соглашения между Украиной и Европейским Союзом. Попытки Виктора Януковича в течение двух лет изолировать Тимошенко как политического лидера не удались. Она является одним из основных участников политического процесса”, - сказал Яценюк.

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Он считает, что дальнейшее удержание экс-премьера в тюрьме ни к чему не приведет. По словам Яценюка, объединение партий “Батькивщина” и “Фронт змин” является гарантией того, что Тимошенко останется ключевым игроком в украинской политике.

“У меня есть уверенность, что Тимошенко не просто будет одним из ключевых игроков, а что Тимошенко будет на свободе. Возникает только вопрос - когда. Это может быть в кратчайшие сроки, если Янукович примет политическое решение, и даст возможность Тимошенко получить медицинскую помощь в Германии, и уверен, что это одно из основных условий подписания соглашения между Украиной и Европейским Союзом, и оно должно быть выполнено. Это самый короткий путь”, - сказал Яценюк.

В то же время он отметил, что времени у власти осталось мало, поскольку в сентябре Украина должна продемонстрировать волю к подписанию соглашения с ЕС.

“Чтобы продемонстрировать такую политическую волю, нужно предоставить возможность через десятки политических инструментов, чтобы Тимошенко получила медицинскую помощь в Германии”, - резюмировал Яценюк.