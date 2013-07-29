В Луганске избили журналиста

Сегодня в Луганске в четыре утра на журналиста телекомпании "ИРТА" Сергея Остапенко было совершено нападение.

Об этом УНИАН сообщила директор телекомпании Каролина Полтавская.

По ее словам, когда Остапенко вышел из подъезда дома, где проживает, на него набросились два парня. Со слов самого пострадавшего, нападающие били очень сильно. Сергей получил многочисленные травмы. У него сломана челюсть. Сейчас он находится на лечении в Луганской областной больнице.

Она также добавила, что Остапенко известен своими журналистскими расследованиями и критическими материалами. Он также является соавтором проекта "Хватит молчать", где они вместе с Полтавской обсуждали очень серьезные темы.

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По ее словам, именно на Остапенко областное МВД подало в суд из-за его критических материалов.

Полтавская высказала предположение, что нападали не грабители, потому что и мобильный телефон, и деньги, которые были у Сергея, нападавшие не забрали.

Факт нападения на журналиста подтвердили в прокуратуре Луганска.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры города, данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с признаками уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств правонарушения.

Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры Жовтневого района города Луганска.