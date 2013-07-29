Roshen сомневается, что российская комиссия правильно отобрала шоколад

Кондитерская корпорация Roshen сомневается в правильности отбора Роспотребнадзором образцов ее продукции для проведения анализа. Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном на официальном сайте корпорации Roshen.

"В компании Roshen возникли сомнения, на основании существующих копий протоколов отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов в торговой сети, относительно правильности отбора образцов для проведения анализов, которые подтверждают соответствие продукции требованиям нормативной документации", - сказано в сообщении.

Кроме того, в компании отмечают, что "заявление о содержании бензапирена в шоколадной продукции TM Roshen, что, по мнению Роспотребнадзора, выступает нарушением норм РФ, не может рассматриваться как обвинение в нарушении норм РФ, поскольку такие нормы на кондитерские изделия не установлены, что подтверждает Технический регламент Таможенного союза ТРТС 021/2011».

По теме: Россия отказалась от шоколада Порошенко

Также в компании Roshen отметили, что официальное сообщение от Роспотребнадзора о запрещении ввоза кондитерских изделий компании на территорию России из-за несоответствия требованиям к качеству не поступало. «Компании Roshen отправили официальный запрос в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благосостояния человека (Роспотребнадзор), на имя Л.Воропаевой, «с просьбой ознакомить компанию Roshen с актами, которые свидетельствуют о таких нарушениях, а также отвечают законодательным нормам РФ», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию кондитерских изделий украинской торговой марки Roshen.

По словам главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, в ходе экспертизы продукции на четырех фабриках компании (киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской) было выявлено нарушение требований к качеству и безопасности. «Есть основания говорить о системных нарушениях действующего в нашей стране законодательства о защите прав потребителей», — сообщил главный санитарный врач РФ.

Позже 29 июля в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России сообщили, что в настоящее время продукция украинского производителя кондитерских изделий «Рошен» поступает на рынок Российской Федерации, поскольку пока письмо Роспотребнадзору в адрес Федеральной таможенной службы (ФТС) о введении такого запрета не поступало.

«Мы внимательно изучили сообщение СМИ, однако официальные документы от Роспотребнадзора о введении запрета на поставки украинских конфет «Рошен» не поступали. Это значит, что в настоящее время эта продукция поступает на рынок России в обычном порядке», - сказал собеседник агентства.

По его словам, такие указания обычно приходят достаточно быстро и, скорее всего, соответствующее письмо придет в ФТС «сегодня-завтра».

Справка УНИАН. Корпорация Roshen («Рошен») - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика "Рошен" (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», Киев).