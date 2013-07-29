Восемь из девяти пострадавших в ДТП в Беларуси украинцев - в тяжелом состоянии

Восемь украинцев, которые пострадали в ДТП в Беларуси, находятся в тяжелом состоянии, еще один пострадавший – в состоянии средней тяжести.

Как сообщает Радио «Свобода», об этом сообщили в центральной больнице Оршанского района Витебской области Беларуси, где лечат граждан Украины.

«Мы думаем, что они будут жить. У нас достаточно сил и средств для их лечения», – заявили в администрации медзаведения.

Кроме того, в белорусской больнице заметили, что не нуждаются в помощи коллег из Украины в предоставлении помощи пострадавшим.

«Всего у нас достаточно, в том числе и врачей. Я не вижу необходимости в помощи, которую предлагает одесский губернатор. А, во-вторых, не я это решаю», – заявил представитель Оршанской больницы.

Председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард Матвийчук сегодня распорядился направить бригаду врачей и груз медикаментов в белорусскую больницу, где находятся пострадавшие граждане Украины.

«Мы готовы оказать любую необходимую помощь белорусским медикам», – сказал представитель Одесской областной администрации Сергей Тронько.

Как сообщал УНИАН, легковой автомобиль с российской регистрацией и микроавтобус с украинскими номерами столкнулись 28 июля утром на ровном участке дороги Санкт-Петербург – Одесса возле села Бабичи Оршанского района. На месте ДТП погибли все пять человек, которые были в легковом автомобиле. Они имели паспорта граждан Узбекистана и Азербайджана. Также на месте происшествия погибли трое граждан Украины, еще один умер потом в больнице.

Почти все пассажиры автобуса – жители Одесской области. СМИ пишут, что белорусская милиция считает основной причиной возникновения аварии то, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем.