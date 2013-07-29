Украинские пограничники задержали россиянку с 10 пистолетами

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, правоохранители задержали женщину за 5 метров от границы между украинским селом Землянки и российским Хутор Старый. Гражданка несла с собой сумку и рюкзак, в которых было 10 пневматических пистолетов.

По теме: Украинец хотел прорваться в Польшу, протаранив таможенный пункт на авто

В настоящее время в отношении 32-летней россиянки составлены документы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы, а районным судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток. Оружие передано работникам таможни Министерства доходов и сборов Украины.