Украинские пограничники задержали россиянку с 10 пистолетами
10:53, 29 июля 2013Общество
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Гражданку России, которая пыталась пересечь украинско-российскую границу в обход пункта, задержали пограничники отдела «Октябрьское» Харьковского отряда.
Пистолеты отдали таможне / Фото : zbroya.info
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, правоохранители задержали женщину за 5 метров от границы между украинским селом Землянки и российским Хутор Старый. Гражданка несла с собой сумку и рюкзак, в которых было 10 пневматических пистолетов.
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В настоящее время в отношении 32-летней россиянки составлены документы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы, а районным судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток. Оружие передано работникам таможни Министерства доходов и сборов Украины.
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