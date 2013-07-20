Украинец хотел прорваться в Польшу, протаранив таможенный пункт на авто

Польские пограничники задержали гражданина Украины, который на автомобиле пытался прорваться в Польшу через шлагбаум в пункте пропуска "Медика - Шегини" (Львовская область).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Польской пограничной службы, 28-летний мужчина таким образом планировал избежать детальной проверки автомобиля.

"Приблизившись к зданию, где проводится дополнительный контроль, водитель неожиданно повернул и очень быстро поехал в сторону пункта пропуска, где сломал шлагбаум и наехал на "кактус", который пробил ему колеса", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали украинца на расстоянии один километр от пункта пропуска.

Как оказалось, украинец на автомобиле Renault Trafic перевозил 10,5 тыс. контрабандных сигарет стоимостью более 35 тыс. долларов.

Ему придется отвечать за попытку побега и перевозки контрабанды.