Медиа-профсоюз требует открыть уголовное производство против Захарченко

Независимый медиа-профсоюз Украины обратился к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с требованием открыть против министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и высших должностных лиц МВД Украины уголовные производства по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины, – служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия.

Об этом УНИАН сообщили в Комитете НМПУ.

В частности, Медиа-профсоюз отмечает, что «под управлением министра внутренних дел Украины Захарченко в результате ненадлежащего исполнения им и высшим офицерским составом МВД Украины своих должностных обязанностей милиция превратилась из вооруженного органа исполнительной власти, который должен защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан и интересы общества от противоправных посягательств (ст.1 ЗУ «О милиции»), в вооруженную криминальную группировку., которая представляет собой реальную опасность как для журналистов, так и для общества в целом».

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В заявлении к Пшонке НМПУ подчеркивает, что в последнее время милиция систематически нарушает права журналистов, совершает в отношении них уголовные преступления: применяет к журналистам физическую силу. В качестве примеров приводятся избиение на Майдане Незалежности журналиста «5 канала» Андрея Ковалева и других журналистов в ночь с 18 на 19 июля 2013 года, избиение 11 июля в 2013 г. сотрудниками Николаевской милиции журналиста podrobnosti.mk.ua Наталии Барбарош.

Также в сообщении отмечается, что милиция «проводит незаконные обыски, изымает профессиональную технику, угрожает незаконным привлечением к уголовной ответственности и лишением свободы, если журналист не прекратит свою профессиональную деятельность. Пример последнего времени: обыск и изъятие профессиональной техники у коростенского журналиста Анатолия Лазаренко в Житомирской области»; «умышленно не расследует дела, связанные с нападениями на журналистов», пример: дела по нападению на Херсонских журналистов Александра Тарасова и Валерия Миронюка так и остались не расследованными; «пассивно созерцает нападения на журналистов: во время избиения журналистов Ольги Сницарчук и Владислава Соделя милиция проявила преступную бездеятельность, к уголовной ответственности виновные сотрудники милиции и их руководство не привлечены».

Наравне с министром внутренних дел Независимый медиа-профсоюз Украины требует криминальной ответственности сотрудников и руководителей спецподразделения «Беркут» за операцию по сносу палаточного городка на Майдане Незалежности 18 июля.

Также профсоюз журналистов требует от генерального прокурора возбуждения уголовного производства против руководителей Житомирского, Николаевского, Херсонского областных управлений милиции «за служебную халатность, злоупотребление властью и служебными полномочиями, грубое нарушение прав журналистов», заявляет Комитет Независимого медиа-профсоюза Украины.