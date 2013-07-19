«Батькивщина» хочет, чтобы Янукович помог Захарченко уйти

Объединенная оппозиция «Батькивщина» требует от Президента Украины Виктора Януковича немедленной отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко в связи с вчерашним грубым разгоном людей на Майдане Незалежности и избиением журналистов «5-го канала».

Об этом говорится в заявлении Объединенной оппозиции «Батькивщина», переданном УНИАН.

В документе, в частности, отмечается, что «вчерашним разгоном защитников изнасилованной милиционерами девушки и избиением журналистов «орлы Захарченко» продемонстрировали очередной этап превращения милиции на вооруженную преступную группировку, для которой не существует ни закона, ни морали, ни ответственности».

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«Еще недавно милиция уничтожала оппозиционеров, выбрасывая их из залов судов с применением физической силы, еще несколько недель назад милиция мирно наблюдала, пока нанятые властью «титушки» били журналистов Снисарчук и Соделя, еще люди не успели оплакать близкого, замученного в застенках МВД по фальсифицированным обвинениям, а уже вчера каратели «Беркута» не скрывая в центре Киева показали, как власть понимает свободу слова и право журналиста на исполнение своего профессионального долга», - говорится в заявлении.

«Батькивщина» призывает Захарченко публично покаяться и сегодня же подать в отставку.

«Наша политическая сила осознает, что не только Захарченко, но и ни один другой министр в нынешней системе власти не предпримет ни одного шага без кивка Виктора Януковича», - отмечается в заявлении.

«Именно поэтому мы обращаемся к Януковичу с требованием помочь Захарченко уйти и, возможно, дать шанс многим порядочным работникам милиции, которые все же, по нашему убеждению, работают в МВД, не стесняться ходить улицами украинских городов в форменной одежде, боясь возмущения людей», - призывают в «Батькивщине».

Оппозиционеры также требуют привлечь к ответственности руководителей спецподразделения «Беркут», которые вчера дали команду на избиение жителей Врадиевки и журналистов, а также бойцов спецподразделения, которые выполнили этот преступный приказ.

Как сообщал УНИАН, как минимум три журналиста «5-го канала» пострадали во время разгона бойцами спецподразделения МВД "Беркут" митинга в центре Киева в ночь на 19 июля.

Митинг проводили жители смт Врадиевка Николаевской области, где в ночь с 26 на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали женщину. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты. Митингующие установили палатки. В полночь милиция начала сносить установленные на Майдане Незалежность палатки активистов. Людей били, выхватывали из толпы по одному. Под руку попали и журналисты, которые освещали акцию протеста. Доподлинно известно, что пострадали три журналиста "5 канала". Среди них - Андрей Ковалев. Врачи зафиксировали у него ушибы спины и головы.

Сегодня, 19 июля, совет Независимого медиа-профсоюза и Национальный союз журналистов Украины обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием уволить министра внутренних дел Виталия Захарченко и провести реформу милиции. «Министр публично давал обещания обеспечить безопасность журналистов, однако своего слова не сдержал. В сегодняшнем виде милиция представляет общественную опасность», – говорится в заявлении НСЖУ и НМПУ.