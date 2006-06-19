Киргизия не пускает Украину в ВТО

Бишкек выдвинул новые требования к Киеву в рамках переговоров по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию – снизить импортные пошлины на аграрную продукцию. При этом, как пишет в понедельник "Коммерсант-Украина", в ходе очередных переговоров со странами–членами ВТО, которые прошли в конце минувшей недели в Женеве, украинская сторона завершила переговоры практически со всеми участниками рабочей группы.

"Было констатировано, что мы закончили двусторонние переговоры. Ну, кроме Киргизии", – сообщил глава делегации, замминистра экономики Украины Валерий Пятницкий.

По его словам, Киргизия согласилась вынести вопрос о выплате долга бывшего СССР в размере 27 миллионов долларов за рамки переговоров. Ранее этот вопрос долга был главным требованием киргизской стороны к Украине. Теперь же Киргизия предъявила Украине новые условия – снизить импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию, в частности на сахар и мясо.

Как сообщил участник украинской делегации, размер предложенных ставок противоречит ранее достигнутым договоренностям с другими странами–членами ВТО. К тому же, отметил он, между Киргизией и Украиной действует соглашение о зоне свободной торговли, которое предполагает беспошлинную торговлю.

Пятницкий напомнил, что для вступления в ВТО Украине, кроме подписания соглашения с Киргизией, также необходимо принять 17 законов. "Дальнейший успех или неуспех Украины теперь на 99 процентов зависит только от принятия законодательства",– сказал замминистра. По его словам, именно темпы утверждения законов определят дату очередного заседания рабочей группы, предварительно назначенного на осень.

Как сообщалось ранее, за последние три месяца Украина подписала двусторонние протоколы о доступе на рынки товаров и услуг с Панамой, Австралией, Египтом и Колумбией, а также парафировала протокол с Тайванем.

Лента.ру