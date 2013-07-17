В Кабмине поручили усилить контроль над безопасностью на дорогах страны

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов во время заседания Кабинета министров, которое состоялось под его председательством.

В связи с этим Сергей Арбузов поручил Министерству внутренних дел и Министерству инфраструктуры усилить контроль над движением на автомобильных дорогах, а также соблюдением правил дорожного движения и правил перевозок пассажиров.

Первый вице-премьер-министр отметил, что следует обратить внимание на техническое состояние транспорта. "Особое внимание нужно уделить техническому состоянию транспорта, который перевозит большие группы людей на значительные расстояния и немедленно обновить дорожные знаки и разметку, где это необходимо", - отметил Сергей Арбузов.