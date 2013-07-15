Главное за день: обзор топ-новостей

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СМИ: Объем переработки нефти в Украине снизился до рекордного уровня

Переработка нефти на украинских НПЗ, похоже, вовсе не является приоритетом для правительства. С начала года в стране было переработано всего 1,51 млн т.

Президент Польши не комментирует инцидент с яйцом в Луцке

Президент Польши Бронислав Коморовский не стал комментировать инцидент, который произошел с ним во время вчерашнего визита в Украину. В то же время, на парня, раздавившего яйцо на плече Коморовского, открыли дело.

В ГПУ говорят, что ждут последних показаний против Тимошенко по делу Щербаня

Расследование причастности экс-премьера Украины Юлии Тимошенко к убийству депутата и бизнесмена Евгения Щербаня завершено на 90%, следствие ждет последних показаний.

Сноудена выдвинули на соискание Нобелевской премии мира

Профессор университета шведского города Умео рекомендовал выдвинуть бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, обнародовавшего информацию о программах наблюдения американских спецслужб, кандидатом на получение Нобелевской премии мира.

В Раде хотят усилить ответственность за нападение на милиционеров

По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Николая Джиги (Партия регионов), реформу милиции нельзя проводить путем люстрации.

Дефицит внешней торговли Украины сократился в 2,4 раза

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился в 2,4 раза - до 2,433 млрд долл..

В Киеве из-за ЧП закрыли аэропорт «Жуляны»

Самолет Boeing-737-500 компании UTair, выполнявший рейс Москва (Внуково) - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Аэропорт возобновил работу через три часа. Расследованием ЧП в аэропорту «Жуляны» займется спецкомиссия.

ЕСПЧ начал рассмотрение дела по второй жалобе Тимошенко

Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела относительно уголовного производства в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Российскому фотографу запретили въезд в Украину

Российского фотографа Юрия Барабаша сегодня депортировали из Украины и запретили въезд на ее территорию до 2018 года. В Украине фотограф работал в издательстве Темпора, снимал уличные протесты и активно критиковал украинскую власть.

Украинские спортсмены на Универсиаде увеличили число медалей до 60

На XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани состоялось очередные финалы в самбо, гребле и художественной гимнастике, где украинские спортсмены завоевали два серебра и две бронзы, увеличив таким образом количество наград в 60.

Турция повысила пошлины на украинские орехи

Правительство Турции приняло решение о повышении пошлин на импорт грецких орехов из Украины на 23% - до 66,2%.

Украинский астроном впервые за годы независимости открыл новую комету (фото)

Сотрудник Крымской станции Астрономического института им. Штернберга Геннадий Борисов открыл новую комету C/2013 N4 (BORISOV).