Украинский астроном впервые за годы Независимости открыл новую комету (фото)

Открытая крымским астрономом комета стала первым такого рода открытием за время независимости Украины, пишет РБК-Украина, со ссылкой на Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации.

C/2013 N4 было присвоено имя украинского ученого. Она проходит через созвездие Возничего (Auriga).

Впервые 51-летний астроном Борисов обнаружил комету 8 июля 2013 г. на трех снимках с 20-сантиметрового астрографа Крымской станции, где он увидел объект 13-й звездной величины.

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13 июля открытие подтвердили японские, британские, итальянские, российские и американские ученые-астрономы.