Украинский астроном впервые за годы Независимости открыл новую комету (фото)
18:55, 15 июля 2013Наука и IT
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Сотрудник Крымской станции Астрономического института им. Штернберга Геннадий Борисов открыл новую комету C/2013 N4 (BORISOV).
Комета стала первой, открытой за годы Независимости / Фото: DT.ua
Открытая крымским астрономом комета стала первым такого рода открытием за время независимости Украины, пишет РБК-Украина, со ссылкой на Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации.
C/2013 N4 получила имя украинского ученого / Фото: DT.ua
C/2013 N4 было присвоено имя украинского ученого. Она проходит через созвездие Возничего (Auriga).
Впервые 51-летний астроном Борисов обнаружил комету 8 июля 2013 г. на трех снимках с 20-сантиметрового астрографа Крымской станции, где он увидел объект 13-й звездной величины.
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13 июля открытие подтвердили японские, британские, итальянские, российские и американские ученые-астрономы.
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