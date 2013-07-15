Украинский астроном впервые за годы Независимости открыл новую комету (фото)

18:55, 15 июля 2013
Наука и IT
889 0

Сотрудник Крымской станции Астрономического института им. Штернберга Геннадий Борисов открыл новую комету C/2013 N4 (BORISOV).

Комета стала первой, открытой за годы Независимости / Фото: DT.ua

Открытая крымским астрономом комета стала первым такого рода открытием за время независимости Украины, пишет РБК-Украинасо ссылкой на Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации.

C/2013 N4 получила имя украинского ученого / Фото: DT.ua

C/2013 N4 было присвоено имя украинского ученого. Она проходит через созвездие Возничего (Auriga). 

Впервые 51-летний астроном Борисов обнаружил комету 8 июля 2013 г. на трех снимках с 20-сантиметрового астрографа Крымской станции, где он увидел объект 13-й звездной величины.

По теме: Николаевская обсерватория может подать заявку в ЮНЕСКО

13 июля открытие подтвердили японские, британские, итальянские, российские и американские ученые-астрономы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter