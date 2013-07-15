ЕСПЧ начал рассмотрение дела по второй жалобе Тимошенко
14:30, 15 июля 2013Политика
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Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела относительно уголовного производства в отношении бывшей премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
ЕСПЧ занялся второй жалобой Тимошенко / Фото : tymoshenko.ua
Об этом говорится в пресс-релизе суда, размещенном на официальном сайте.
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“Европейский суд по правам человека довел до ведома правительства Украины заявление Тимошенко против Украины № 2 (№ 65656/12) и предложил ему предоставить свои замечания относительно поданных жалоб. Это второе заявление, поданное бывшей премьер-министром Украины госпожой Юлией Тимошенко. Оно касается преимущественно ее уголовного преследования в связи с заключением договора купли-продажи природного газа”, - говорится в сообщении.
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