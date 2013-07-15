СМИ: Объем переработки нефти в Украине снизился до рекордного уровня

Согласно данным, предоставленным в Минэнерго, в I полугодии на украинских НПЗ был переработано чуть более 1,5 млн т нефти, или на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В стране работали только два из семи предприятий: Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ. Объем переработки в I полугодии достиг абсолютного минимума за все время независимости Украины, отмечают в Минэнерго. Даже в кризисный для нефтепереработки 1999 год украинские НПЗ за первые шесть месяцев переработали порядка 2,5 млн т. Всего отечественные заводы способны перерабатывать до 34 млн т нефти в год, сообщает Коммерсант-Украина.

В Минэнерго сообщили, что из-за этого сокращения за последние три года работы лишились порядка 18 тыс. работников отрасли и еще более 54 тыс. сотрудников смежных компаний и предприятий.

Кроме того, ситуация в отрасли отрицательно сказалась на поступлениях в госбюджет. Частично доходы госказны были компенсированы за счет налогообложения возросшего импорта готовых нефтепродуктов. Однако все же, по данным Минэнерго, потери бюджета из-за ситуации в отрасли составляют порядка 800 млн грн в год.

Ухудшение ситуации с нефтепереработкой наблюдается с 2005 года, когда были отменены пошлины на ввоз нефтепродуктов. Правительство Юлии Тимошенко тогда заявляло, что таким образом в Украине могут стабилизироваться цены на автомобильное топливо.

После этого в 2010 году остановился Одесский НПЗ, затем Надворнянский и Дрогобычский заводы, а в 2012 году был закрыт один из наиболее технологичных заводов, способный переработать до 16 млн т нефти в год,— Лисичанский.

"Мы вынуждены закрыть завод из-за убыточности нефтепереработки в стране, что объясняется налоговыми льготами для экспортеров нефтепродуктов из стран Таможенного союза",— заявил тогда президент "TНК-BP Коммерс" Дидье Казимиро.

Нефтепереработчики отмечают, что уход НПЗ отрицательно отразился на рынке. "Зависимость от импорта нефтепродуктов из стран Таможенного союза стала критической. Рынок управляется группой трейдеров-импортеров,— говорит член наблюдательного совета ПАО "Укртатнафта" Константин Бородин.— Их маржа составляет порядка $300 за тонну при согласованной экспертно-аналитической группой марже в $180 за тонну и европейской марже не более $100 за тонну".

Впрочем, несмотря на всю плачевность ситуации в отрасли, правительство за последние восемь лет мало что сделало для ее изменения. Неоднократные попытки переработчиков пролоббировать введение пошлин на ввоз нефтепродуктов не увенчались успехом. Кабмин при этом довольно активно стремится добиться ценовой стабильности на рынке, что ему удается,— цены в целом соответствуют мировым котировкам нефти.