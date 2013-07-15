СМИ: Российскому фотографу запретили въезд в Украину

Об этом Барабаш сообщил в комментарии "Украинской правде".

По состоянию на 11:13 15 июля Барабаш находится на станции Хутор Михайловский.

"Сейчас я на границе. Милиционеры меня задержали, сказали, что запрет въезда действует до 2018 года. Причины не называли, но сказали, что это все с подачи СБУ", - сказал Барабаш.

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По информации источников издания, Барабашу запретили въезд "за активную журналистскую деятельность". В то же время, РИА Новости сообщает, что по словам милиционеров, которые его задержали, в список лиц с запретом для въезда Барабаша внесли 10 июля.

Как сообщает 5 канал, об официальных причинах запрета фотограф, который уже несколько лет живет и работает в Киеве, сможет узнать в Москве в посольстве после отправки запроса.

В Украине фотограф работал в издательстве Темпора, снимал уличные протесты и активно критиковал украинскую власть.

Кроме того, во время акции 18 мая, когда он фотографировал драку белоцерковских "спортсменов", они на него также напали и пытались выбить фотоаппарат.

Также он был среди задержанных во время проведения акции на Майдане Независимости в честь 8-й годовщины Оранжевой революции в 2012 году. Тогда правоохранители задержали 7 человек, сообщает издание.