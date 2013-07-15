Сноудена выдвинули на получение Нобелевской премии мира - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

"Эдвард Сноуден предпринял героические усилия и в ущерб собственным интересам раскрыл существование и масштаб электронной слежки, которую ведет правительство США по всему миру", - говорится в открытом письме профессора Стефана Сваллфорса (Stefan Svallfors), адресованного членам Норвежского Нобелевского комитета.

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Сваллфорс полагает, что Сноудену удалось "сделать мир немного лучше и безопаснее". Кроме того, вручив экс-аналитику ЦРУ премию мира, комитет исправит ошибку, которую он совершил, присудив премию мира 2009 года президенту США Бараку Обаме. Как отмечает Daily Mail, выдвижение Сноудена на премию носит, скорее символический характер, однако, участники комитета могут прислушаться к Сваллфорсу, поскольку он имеет ученую степень по социологии.

Напомним, правом предлагать кандидатуры обладают нынешние и бывшие члены Норвежского Нобелевского комитета и консультанты Норвежского Нобелевского института, национальные парламенты и правительства, члены Межпарламентского союза, Международного суда в Гааге и Международного арбитража, Международного бюро мира, Института международного права, профессора университетов, читающие курcы правоведения, государственного права, истории или философии, лауреаты Нобелевской премии мира. К рассмотрению принимаются кандидатуры, предложенные не позднее 1 февраля года присуждения. Имена кандидатов не публикуются.

В прошлые годы среди кандидатов на получение премии мира назывались информатор сайта-разоблачений WikiLeaks военнослужащий Брэдли Мэннинг и сам основатель портала Джулиан Ассанж. Выдвинуть на премию Эдварда Сноудена ранее предлагал депутат Госдумы Александр Сидякин, однако его инициатива пока не нашла поддержки среди коллег.