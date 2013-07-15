Дефицит внешней торговли Украины сократился в 2,4 раза

Об этом сообщает Государственная служба статистики на официальном сайте.

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Таким образом, Госстат улучшил показатель дефицита внешней торговли товарами Украины за январь-май т.г., по сравнению с обнародованными ранее Национальным банком предварительными данными, в 1,7 раза.

Согласно информации Госстата, в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, экспорт товаров из Украины снизился на 3,5% - до 27,193 млрд долл., импорт сократился на 12,7% - до 29,626 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2013 года составил 0,92 (в январе-мае 2012 года – 0,83).

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,605 млрд долл., что в 1,7 раза меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года (4,389 млрд долл.).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл., соответственно, в 2011 году.