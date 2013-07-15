В Раде хотят усилить ответственность за нападение на милиционеров

"Если кто-то ждет, что будет сменен министр, то он ошибается. Сейчас будет усилена работа с личным составом, особенно в районных и городских отделах внутренних дел. События во Врадиевке — это позор для власти, но то, что произошло в Киеве,— это чистой воды провокация! Работники милиции попали в больницу. Необходимо, чтобы кто-то понес за это ответственность. Мы не можем допустить, чтобы милицию разорвали",— заявил Джига.

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Он сообщил, что сейчас "готовится пакет документов об усилении ответственности за посягательство на работников милиции", сообщает Коммерсант-Украина.

Между тем секретарь комитета Верховной рады по вопросам верховенства права и правосудия Павел Петренко ("Батькивщина") говорит о необходимости "антикоррупционной люстрации": "Люди, по которым будут доказаны факты коррупции, должны быть уволены из органов. Второй этап — это сокращение личного состава. Сейчас в Украине насчитывается 500 милиционеров на 100 тыс. населения, а в Европе эта цифра составляет 270-300 человек. Мы уже увидели, что количество не означает качество".

Заведующая отделом государственной правовой политики Национального института стратегических исследований Александра Руднева полагает, что на милицию "выплескивается недовольство" другими процессами, происходящими в государстве.

"Я против штурмов и битья окон. Все должны помнить, что милиция для обеспечения правопорядка может применять принуждение и оружие. Необходимо использовать конструктивные методы — прямое общение с гражданами, поэтапную переаттестацию персонала. Реформирование милиции — это очень важный способ решения ее проблем, но нельзя реформировать только милицию",— сказала Руднева.