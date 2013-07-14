СМИ: В Луцке в президента Польши бросили яйцом

Об этом на своей страничке в Facebook написал руководитель фонда ”Украинская политика” Константин Бондаренко.

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”Инцидент произошел около 13.40-13.45, когда глава Польши вышел из костела и направлялся к Замковой площади. В это время из толпы юноша на вид 15 - 17 лет попал в Президента Польши яйцом. Виновника инцидента задержали мгновенно. Правоохранители не комментируют этого происшествия”, - добавил Бондаренко, сообщает ”Комсомольская правда в Украине”.

В свою очередь в УМВС Украины в Волынской области УНИАН сообщили, что после мессы Коморовский подошел пообщаться с верующими, его охрана не возражала.

Среди подошедших к президенту Польше, как выяснилось позже, был 21-летний уроженец Запорожской области. Он подошел к Коморовскому и якобы раздавил у него на плече яйцо.

Молодой человек задержан и отправлен на освидетельствование на предмет наличия в его крови алкоголя.