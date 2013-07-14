На парня, раздавившего яйцо на плече Коморовского, открыли дело

Когда президент Республики Польша Бронислав Коморовский подошел пообщаться с верующими, которые ждали на площади, юноша из толпы похлопал его по плечу рукой, в которой было раздавленное яйцо, сообщает МВД Украины.

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Сотрудники милиции вывели молодого человека и отвезли на освидетельствование в областной наркодиспансер. Содержания алкоголя в его крови не обнаружено.

Установлено, что злоумышленник - 21-летний житель города Запорожье. По данному факту следственным управлением УМВД Украины в Волынской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрен штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.