На парня, раздавившего яйцо на плече Коморовского, открыли дело
Инцидент произошел сразу после богослужения в костеле святых Петра и Павла, где состоялась общая молитва памяти жертв Волынской трагедии.
Когда президент Республики Польша Бронислав Коморовский подошел пообщаться с верующими, которые ждали на площади, юноша из толпы похлопал его по плечу рукой, в которой было раздавленное яйцо, сообщает МВД Украины.
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Сотрудники милиции вывели молодого человека и отвезли на освидетельствование в областной наркодиспансер. Содержания алкоголя в его крови не обнаружено.
Установлено, что злоумышленник - 21-летний житель города Запорожье. По данному факту следственным управлением УМВД Украины в Волынской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкцией статьи предусмотрен штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.