В ГПУ говорят, что ждут последних показаний против Тимошенко по делу Щербаня

В расследовании дела об убийстве народного депутата Украины Евгения Щербаня, 90% работы уже сделано.

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Об этом в интервью изданию “Комсомольская правда в Украине” сказал начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Олег Пушкарь.

"90% работы уже сделано. Единственная заминка - мы ждем исполнения поручений и ходатайств об оказании правовой помощи. Ждем определенных показаний, которые будут финишной точкой. Затем с делом ознакомятся адвокаты, потерпевшие, и мы будем готовы передать его в суд", - сказал он.

На вопрос, каким может быть приговор для экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в этом деле, Пушкарь ответил: "Это решит суд. Я в качестве работы прокуратуры уверен".

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Евгений Щербань был расстрелян 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка по прибытии из Москвы. Двое убийц в форме сотрудников аэропорта беспрепятственно подошли к самолету, а после убийства скрылись с места преступления на автомобиле, которым управлял еще один участник преступной группы, уже в милицейской форме.

В 2001 году в Москве был задержан гражданин России Вадим Болотских, который сознался не только в убийстве Щербаня, но и еще нескольких донецких бизнесменов. В частности, он рассказал, что убийства осуществлялись по распоряжению Евгения Кушнира, на счету банды которого было 27 убийств и 17 покушений на убийство. В апреле 2003 года Апелляционный суд Луганской области приговорил Болотских к пожизненному заключению за убийство Щербаня.

Главарь банды Кушнир после убийства Щербаня скрывался за пределами Украины, но через два года, в 1998 году, вернулся, и по дороге, поблизости Донецка, его машину расстреляли. При этом Кушнир остался жив, милиция его задержала по обвинению в вымогательстве. Однако он внезапно умер в Донецком СИЗО от якобы аллергии на лекарственный препарат.

Сын Евгения Щербаня Руслан в апреле 2012 года заявил, что передал Генпрокуратуре документы о возможной причастности экс-премьера Тимошенко к убийству отца. Генеральный прокурор Виктор Пшонка отметил, что "у следствия есть много вопросов к Юлии Тимошенко" по делу об убийстве Щербаня.

18 января 2013 года генпрокурор Пшонка сообщил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Щербаня. Экс-премьеру Тимошенко было вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьер-министром Украины Павлом Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

16 мая заместитель генерального прокурора Украины Лилия Фролова сделала заявление о том, что все полученные показания подтверждают причастность Тимошенко к гибели Щербаня.

12 июля защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил, что Генеральная прокуратура из-за отсутствия доказательств приостановила производство по делу об убийстве Щербаня.

"Для Генеральной прокуратуры стало понятным, что у них ничего нет. И именно поэтому ими было принято решение об остановке производства по этому делу. По состоянию на сегодняшний день, досудебное следствие по делу не ведется. Кстати, защита так и не получила доступа к материалам дела, невзирая на прямое требование закона. У нас по этому делу складывается абсолютно абсурдная ситуация – у нас есть такая безумная пиар-активность Генеральной прокуратуры, но с юридической точки зрения, это дело пустое, как орех", - сказал Власенко.