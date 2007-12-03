Ющенко требует немедленно закрыть шахту им.Засядько

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на немедленном полном закрытии шахты им. А.Засядько до выяснения всех обстоятельств и причин трагедий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в телеграмме главы государства в адрес премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА говорится: «В связи с очередной аварией на шахте им. А.Засядько города Донецка, которая повлекла человеческие жертвы, настаиваю на немедленном полном закрытии этой шахты до выяснения всех обстоятельств и причин трагедий, которые произошли 18 ноября, 1 и 2 декабря этого года».

Президент требует безотлагательного проведения служебного расследования действий должностных лиц, в т.ч. руководителей соответствующих государственных органов, которые допустили служебную небрежность, разрешили работу шахты до выяснения причин первой трагедии.

«Материалы такой проверки направить генеральному прокурору Украины для принятия предусмотренных законодательством мер реагирования. О результатах информируйте меня лично в трехдневный срок», – говорится в телеграмме главы государства.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 2 декабря, в 21.20 на аварийном участке шахты им. А.Засядько произошел третий взрыв воздушно-метановой смеси, в результате чего погибли 5 горняков, еще 66 госпитализированы.

Всего, по состоянию на 7.00 понедельника, в результате первого (произошел ночью 18 ноября) и третьего взрывов на шахте им. А.Засядько погибли 106 горняков. На лечении после трех взрывов находится 156 шахтеров.