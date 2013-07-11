В Харькове женщина выбросилась из окна супермаркета

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сегодня, 11 июля, около 12:00 женщина выпала с высоты 3-го этажа торгового центра по улице Академика Павлова. Она погибла на месте.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники которой установили, что потерпевшей является 56-летняя женщина. Тело без признаков насильственной смерти было направлено в морг.

Согласно записям видеокамер наблюдения, женщина намеренно покончила жизнь самоубийством.

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Впоследствии милиция выяснила, что она находилась на учете в Харьковской психиатрической больнице.

Это происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Милиция выясняет все обстоятельства происшествия.