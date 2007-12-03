Взрыв на шахте им. Засядько: 5 человек погибли, 66 получили ранения

Пятеро человек погибли и шестьдесят шесть пострадали в результате взрыва на шахте им. Засядько, который произошел 2 декабря. Об этом сообщает Остров со ссылкой на пресс-службу председателя Донецкой облгосадминистрации.

Взрыв произошел в тот момент, когда на шахте возводились перемычки для изоляции пласта L-1. По информации пресс-службы, взрыв произошел в заперемыченной зоне .

В момент взрыва в шахте находились 231 человек. Пять горноспасателей получили смертельные травмы.

В 0:40 из шахты были выведены на поверхность все люди.

По состоянию на 2:00 в медицинских учреждениях находятся 66 пострадавших.

И.о. вице-премьер-министра Андрей Клюев провел на шахте им. Засядько заседание правительственной комиссии.