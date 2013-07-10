На Буковине пятеро милиционеров поломали ребра 19-летнему парню

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, об этом заявила мать потерпевшего парня, позвонив по телефону на «губернаторский мобильный телефон».

«Председателю Черновицкой ОГА позвонила жительница одного из сел Сокирянского района и сообщила о неправомерных действиях работников милиции. По ее словам, по подозрению в совершении кражи местные милиционеры задержали ее 19-летнего сына, и, с целью добиться признания в совершении преступления, 5 работников райотдела избили парня, вследствие чего он был госпитализирован», - говорится в сообщении.

Сегодня, 10 июля, по поручению губернатора Михаила Папиева с матерью потерпевшего и ее сыном, которые жалуются на действия милиционеров, встретился первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Георгий Галиц.

«Во время общения с потерпевшими, Г.Галиц сообщил, что председатель ОГА Михаил Папиев об этом случае «информировал прокурора области и попросил взять расследование дела под личный контроль», - говорится в сообщении.

Заявление матери об избиении милиционерами ее сына расследуется прокуратурой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, сегодня по приглашению прокурора Черновицкой области Петра Коваля состоялась встреча с матерью потерпевшего жителя одного из сел Сокирянского района для уточнения, противоправных, по ее мнению, действий со стороны работников милиции.

Сегодня же сообщение об уголовном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины, внесено в Единый реестр досудебных расследований.

«Создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные работники следственного аппарата прокуратуры области, которые проводят первоочередные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого происшествия», - сообщили в областной прокуратуре.

В то же время, как стало известно УНИАН из достоверных источников, это событие произошло еще 20 июня этого года. По данным источника, милиционеры Сокирянского РОВД применили грубую физическую силу к подростку - жителю села Белоусовка Сокирянского района, физически выбивая у него показания. У подростка, по данным источника, были сломаны несколько ребер и повреждены почки.

«Проверяется информация потерпевшего, что эти милиционеры были пьяны», - сообщил источник.