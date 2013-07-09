Легендарной актрисе Лие Ахеджаковой исполнилось 75

22:06, 09 июля 2013
Общество
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Народная артистка России Лия Ахеджакова 9 июля отмечает 75-летний юбилей.

Лия Ахеджакова в фильме Служебный роман

Как сообщает в биографической справке РИА Новости, народная артистка России Лия Меджидовна Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске в театральной семье. Ее мать, Юлия Александровна, была ведущей актрисой, а отец, Меджид Салехович, - главным режиссером Русского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина Республики Адыгея в Майкопе.

В 1956 году после окончания школы Лия приехала в Москву, пробовала поступать в театральные вузы, однако в результате подала документы в Московский институт цветных металлов и золота, где проучилась полтора года.

В 1961 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС).

С 1960 года была принята в труппу Московского театра юного зрителя (МТЮЗа) в амплуа травести. Одну из лучших ролей этого периода она сыграла в спектакле "Мой брат играет на кларнете". Также запоминающимися были ее образы Тараски Бобунова ("Будьте готовы, Ваше высочество!"), ослика Иа-Иа ("Винни-Пух и его друзья"), Бабушки ("Я, бабушка, Илико и Илларион"), Дениски Кораблева ("Пожар в пампасах, или Подвиг во льдах"), Пеппи ("Пеппи Длинный чулок").

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Одну из первых серьезных ролей на театральной сцене Ахеджакова сыграла в постановке Романа Виктюка "Квартира Коломбины", в которой исполнила сразу четыре главные роли.

В 1977 году актриса перешла в труппу театра "Современник", где работает до сих пор.

Лия Ахеджакова в спектакле

На сцене Лия Ахеджакова с успехом сыграла множество разноплановых ролей: Маргариту Мостовую в "Стене", Рахель Голд в "Трудных людях", Челесту в "Адском саду", Варвару в "Мелком бесе". В репертуаре Лии Ахеджаковой были роли в спектаклях "Виндзорские насмешницы" (миссис Форд), "Предупреждение малым кораблям" (Леона Доусон), "Мы едем, едем, едем..." (Зина).

В настоящее время актриса выходит на сцену в драме по роману Евгении Гинзбург "Крутой маршрут" (Зина Абрамова) и спектакле по пьесе Николая Коляды "Селестина".

В кино актриса дебютировала в 1973 году, уже первая ее роль Аллочки в фильме Михаила Богина "Ищу человека" была отмечена призами международных кинофестивалей в Варне и Локарно.

Ахеджакова снялась более чем в 90 картинах, сотрудничала со многими видными режиссерами: Инной Туманян ("Когда я стану великаном"), Алексеем Германом ("Двадцать дней без войны"), Владимиром Меньшовым ("Москва слезам не верит"), Аллой Суриковой ("Московские каникулы"), однако наиболее ярко ее талант проявился в комедиях Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975), "Служебный роман" (1977), "Гараж" (1979), "О бедном гусаре замолвите слово" (1980), "Небеса обетованные" (1991), "Старые клячи" (2000), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006).

Лия Ахеджакова

Среди поздних киноработ актрисы - роль официантки в трагикомедии Кирилла Серебренникова "Изображая жертву" (2006), образ Анны Сергеевны в биографической драме Павла Лунгина "Ветка сирени" (Lilacs) (2007), героиня киноновеллы "Зима"Виктория Павловна в альманахе "Четыре возраста любви" (2008), Баба-Яга в сказке "Книга мастеров" (2009), Светлана Семеновна в кинопроекте "Мамы" (2012).

Ахеджакова неоднократно озвучивала анимационные ленты. Ее голосом говорят герои мультфильмов "Синяя птица", "Незнайка в Солнечном городе", "Алиса в Зазеркалье", "Два клена", "Иван Царевич и Серый Волк".

В 1970 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, в 1994 году - народной артистки России.

Ахеджакова - лауреат Государственной премии СССР (1973), Государственной премии РСФСР (1979).

Дважды получала приз Национальной кинематографической премии "Ника"за лучшие женские роли второго плана в фильмах "Небеса обетованные"и "Изображая жертву" (1991, 2007).

За роль Фимы в трагикомедии Рязанова "Небеса обетованные"по результатам опроса журнала "Советский экран"была названа лучшей актрисой 1991 года.

Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006).

В 2008 году стала лауреатом премии журнала "Театрал"в номинации "За гражданское мужество".

Лия Ахеджакова была замужем трижды. Первым ее мужем был актер Валерий Носик (1940-1995), вторым - художник Борис Кочашвили. Летом 2001 года зарегистрировала брак с московским фотографом Владимиром Персияниновым. Детей нет.

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