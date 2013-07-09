Легендарной актрисе Лие Ахеджаковой исполнилось 75

Как сообщает в биографической справке РИА Новости, народная артистка России Лия Меджидовна Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске в театральной семье. Ее мать, Юлия Александровна, была ведущей актрисой, а отец, Меджид Салехович, - главным режиссером Русского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина Республики Адыгея в Майкопе.

В 1956 году после окончания школы Лия приехала в Москву, пробовала поступать в театральные вузы, однако в результате подала документы в Московский институт цветных металлов и золота, где проучилась полтора года.

В 1961 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС).

С 1960 года была принята в труппу Московского театра юного зрителя (МТЮЗа) в амплуа травести. Одну из лучших ролей этого периода она сыграла в спектакле "Мой брат играет на кларнете". Также запоминающимися были ее образы Тараски Бобунова ("Будьте готовы, Ваше высочество!"), ослика Иа-Иа ("Винни-Пух и его друзья"), Бабушки ("Я, бабушка, Илико и Илларион"), Дениски Кораблева ("Пожар в пампасах, или Подвиг во льдах"), Пеппи ("Пеппи Длинный чулок").

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Одну из первых серьезных ролей на театральной сцене Ахеджакова сыграла в постановке Романа Виктюка "Квартира Коломбины", в которой исполнила сразу четыре главные роли.

В 1977 году актриса перешла в труппу театра "Современник", где работает до сих пор.

На сцене Лия Ахеджакова с успехом сыграла множество разноплановых ролей: Маргариту Мостовую в "Стене", Рахель Голд в "Трудных людях", Челесту в "Адском саду", Варвару в "Мелком бесе". В репертуаре Лии Ахеджаковой были роли в спектаклях "Виндзорские насмешницы" (миссис Форд), "Предупреждение малым кораблям" (Леона Доусон), "Мы едем, едем, едем..." (Зина).

В настоящее время актриса выходит на сцену в драме по роману Евгении Гинзбург "Крутой маршрут" (Зина Абрамова) и спектакле по пьесе Николая Коляды "Селестина".

В кино актриса дебютировала в 1973 году, уже первая ее роль Аллочки в фильме Михаила Богина "Ищу человека" была отмечена призами международных кинофестивалей в Варне и Локарно.

Ахеджакова снялась более чем в 90 картинах, сотрудничала со многими видными режиссерами: Инной Туманян ("Когда я стану великаном"), Алексеем Германом ("Двадцать дней без войны"), Владимиром Меньшовым ("Москва слезам не верит"), Аллой Суриковой ("Московские каникулы"), однако наиболее ярко ее талант проявился в комедиях Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975), "Служебный роман" (1977), "Гараж" (1979), "О бедном гусаре замолвите слово" (1980), "Небеса обетованные" (1991), "Старые клячи" (2000), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006).

Среди поздних киноработ актрисы - роль официантки в трагикомедии Кирилла Серебренникова "Изображая жертву" (2006), образ Анны Сергеевны в биографической драме Павла Лунгина "Ветка сирени" (Lilacs) (2007), героиня киноновеллы "Зима"Виктория Павловна в альманахе "Четыре возраста любви" (2008), Баба-Яга в сказке "Книга мастеров" (2009), Светлана Семеновна в кинопроекте "Мамы" (2012).

Ахеджакова неоднократно озвучивала анимационные ленты. Ее голосом говорят герои мультфильмов "Синяя птица", "Незнайка в Солнечном городе", "Алиса в Зазеркалье", "Два клена", "Иван Царевич и Серый Волк".

В 1970 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, в 1994 году - народной артистки России.

Ахеджакова - лауреат Государственной премии СССР (1973), Государственной премии РСФСР (1979).

Дважды получала приз Национальной кинематографической премии "Ника"за лучшие женские роли второго плана в фильмах "Небеса обетованные"и "Изображая жертву" (1991, 2007).

За роль Фимы в трагикомедии Рязанова "Небеса обетованные"по результатам опроса журнала "Советский экран"была названа лучшей актрисой 1991 года.

Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006).

В 2008 году стала лауреатом премии журнала "Театрал"в номинации "За гражданское мужество".

Лия Ахеджакова была замужем трижды. Первым ее мужем был актер Валерий Носик (1940-1995), вторым - художник Борис Кочашвили. Летом 2001 года зарегистрировала брак с московским фотографом Владимиром Персияниновым. Детей нет.