Во Франции открыли музей Луи де Фюнеса

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, музей открылся спустя 30 лет после смерти актера.

Выдающийся французский комик жил в усадьбе Шато де Клермон на юго-востоке страны близ деревушки Селье. Там актер ухаживал за своим садом, а также часто занимался рыбалкой.

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Экспозиция музея посвящена в равной мере творчеству и карьере Луи де Фюнеса в кинематографе и его повседневной жизни в усадьбе. Также в небольшом кинозале, принадлежащем музею, можно ознакомиться с редкими интервью актера, а каждые два месяца в музее будут проходить показы культовых фильмов с участием комика.

Одной из самых ярких черт музея является возможность не только ознакомиться с посвященной ему экспозицией и узнать о некоторых малоизвестных фактах из жизни комика, но и пройтись по его любимым местам для прогулок. Этот маршрут, по которому также проводятся экскурсии, называется "По следам Луи".