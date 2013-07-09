Экспорт украинских овощей вырос на 53%

Кроме высоких урожаев, такому активному наращиванию экспорта овощей способствует строительство тепличных комплексов и современных овощехранилищ, сообщил директор департамента экономического развития аграрного рынка МинАП Виталий Саблук, сообщает РБК-Украина.

«Рекордные урожаи овощей позволяют не только удовлетворить внутренний спрос, но и экспортировать часть овощной продукции. И Украина уже начала активно наращивать поставки овощей на внешние рынки. Так, экспорт овощной продукции в течение двух последних лет вырос на треть. А за 5 месяцев текущего года - на 53%», - отметил Саблук.

В целом, по его словам, за 5 месяцев Украина экспортировала почти 134 тыс. тонн овощной продукции. И хорошие прогнозы на будущий урожай позволят удержать высокие темпы прироста.

«Кроме увеличения внутреннего производства, важно создать условия для хранения этой продукции. Так, в 2011-2012 гг. при содействии государства было построено 104 овощехранилища. А их мощности хранения составили почти 500 тыс. тонн. И в течение ближайших двух лет в Украине появятся еще 16 хранилищ емкостью 140 тыс. тонн», - отметил Саблук.

Он также добавил, что наращиванию экспорта также способствует сооружение тепличных комплексов. В частности, в 2012 г. введено в эксплуатацию около 50 гектаров новых высокотехнологичных теплиц. А до конца 2013 г. планируется задействовать тепличные комплексы на площади более 500 тыс. кв. м.

«Благодаря дальнейшему развитию объектов инфраструктуры аграрного рынка, Украина будет наращивать экспорт овощей. При этом потребители смогут покупать свежие овощи по приемлемой цене на протяжении всего года», - резюмировал Виталий Саблук.